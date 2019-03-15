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"الهيئة العربية للتصنيع" تستعين بألمانيا لإنتاج الخشب "الفيبر"

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العربية للتصنيع
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متابعات- حنان حمدتو

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عبدالمنعم التراس

خشب

قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الدولة تسعى للاستعانة بشكل أقوى بالخبرة الألمانية وخلق فرص حقيقة للاستثمار في العديد من المجالات الصناعية الحديثة .

وأشار "التراس"، خلال زيارته  لشركة سيمبل كامب Slemple.Kamp الألمانية، لبحث التعاون ونقل الخبرات في مجال إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الخشب الفيبر بورد MDF من مخلفات النخيل بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف متر مكعب سنويا بمدينة الخارجة بالوادي الجديد، إلى أن تلك المشروع لإنشاء مصنع لإنتاج ألواح الخشب MDF والتخلص الآمن من مخلفات النخيل وفقا لمعايير الجودة العالمية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق الاستفادة القصوى من منتجات ومخلفات النخيل خاصة في ظل التوسعات المنتظرة في زراعة النخيل بمحافظة الوادي الجديد.

ويأتي إنشاء هذا المصنع في إطار الخطة القومية الدولة لتطوير منظومة إدارة المخلفات والمحافظة على البيئة بالتعاون مع كل من وزارة البيئة ومحافظة الوادي الجديد.


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