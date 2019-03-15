انتحار سيدتين وإنقاذ ثالثة في البحيرة

15 مارس 2019 - 12:04 م

انتحرت سيدتين فى أماكن متفرقة من محافظة البحيرة وإنقاذ ثالثة حاولة التخلص من حياتها بالتسمم لعدة أسباب مختلفة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة شبراخيت بوصول السيدة «ص .غ»، 57 سنة، إلى المستشفى العام مصابة بتسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة، وتم تحويلها لقسم السموم بمستشفى إيتاى البارود العام وتوفيت فور وصولها، قرر مفتش الصحة في تقريره بوجود زرقة بالأطراف والشفتين واتساع بحدقة العين، وأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب نتيجة تناول مادة سامة، ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه، وقرر شقيقها بتناول شقيقته المذكورة لقرص لمبيد حشري خاص بحفظ الغلال، لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب المرض النفسي، الذي تعالج منه منذ فترة، مما أدى لوفاتها.

كما تلقى إخطارًا من مركز شرطة شبراخيت أيضًا بوصول السيدة «أ .ل» 58 سنة، ربة منزل، إلى المستشفى العام مصابة بادعاء تسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة وتوفيت فور وصولها، وقرر مفتش الصحة في تقريره بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب نتيجة تناول مادة سامة، ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه، وقرر شقيقها بتناول المذكورة لقرص لمبيد حشري خاص بحفظ الغلال، مما أدى لوفاتها ولم يعلل سبباً لذلك.

وقررت النيابة العامة طلب تحريات المباحث حول الواقعتين وظروفهما وملابساتهما، والتصريح بالدفن عقب ذلك بمعرفة أهليتها وتم تسليم الثتين لذويهما للدفن بمعرفتهما.

وتلقى إخطارًا آخر من مركز شرطة الرحمانية بوصول السيدة «أ .س» 30 سنة، موطفة، إلى المستشفى العام مصابة بالتسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة، ولا يمكن استجوابها، وتم تحويلها وحجزها بقسم السموم بمستشفى كفرالدوار العام تحت الملاحظة، وقرر شقيقها بتناول شقيقته المذكورة عدد من أقراص دواء مضاد حيوي، لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات بينها وزوجها مما أدى لإصابتها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

كما ورد إخطارًا آخر من مستشفى كفر الدوار العام بوصول «ع .غ»، 30 سنة، عامل، مصاب بتسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة وتم حجزة بقسم السموم تحت الملاحظة، وقرر بتناوله جرعة زائدة من أقراص دوائية غير معلومة بسبب شعوره بآلام بأسنانه مما أدى لإصابته ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.