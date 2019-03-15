تعليق ناري من "تريكة" على حادث مسجد نيوزيلندا

15 مارس 2019 - 12:06 م

علق لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد أبوتريكة علي حادث مقتل 49 مسلمًا داخل مسجد بـ"نيوزيلندا".

وقال "تريكة"، في تغريدة له بـ"تويتر": "رحم الله شهداء المسلمين بنيوزيلندا والله يعجز اللسان عن التعبير عن مدي الحزن والألم".

وتابع: "هذه الحادثة نتيجة خطاب كراهية غربي سمّم العالم ضد الإسلام وأهله".

وأضاف: "هذا الفعل الجماعي من أعداء الإسلام في الغرب هو الذي أنتج هذه الوحشية، وهذا الإرهاب الحقيقي الذي ترون!".

واختتم تغريداته بقوله: "الإسلام دين المحبة والتعايش".

وشهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزيلاندية صباح اليوم دخول شخص لمسجدين أثناء صلاة الجمعة، وإطلاق نار على مسجدين الأول في شارع دينز، والثاني في شارع لينوود، مما أدي إلى مقتل 49 مسلمًا وإصابة مثلهم.



