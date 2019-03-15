برلماني يتقدم بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية

15 مارس 2019 - 12:17 م

بعد أن تبنى حزب المحافظين أزمة عمال مواقف الأقاليم بحضور عدد من نواب البرلمان في جلسة استماع كبيرة حضرها عدد كبير من القيادات العمالية وعمال المواقف والبالغ عددهم 276 عاملا، وبعد وعود صادقة من نواب البرلمان بتبنى حقوق العمال المشروعة.

تقدم النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، حيث أوضح فى طلبه أن هناك 4 مواقف لسيارات أجرة الأقاليم يعمل بها 276 عاملا بموجب عقود غير محددة المدة مع إدارة المواقف التابعة لمحافظة القاهرة ومعظمهم يحملون مؤهلات عليا ومتوسطة ومنهم نسبة 5 % من المعاقين.

وأوضح "كمال الدين"، أن هؤلاء العمال يعملون منذ عشرات السنين وخلفا لآبائهم أيضا، وقد تبين لهم أن الشركة الوطنية لإدارة الطرق الكبارى ستستلم هذه المواقف لإدارتها بعد تطويرها وأنها ستقوم بالاستغناء عن هؤلاء العمال وقد لجأ هؤلاء العمال إلى محافظة القاهرة وإلى الاتحاد العام لعمال مصر ولم يجدوا أى حماية لهم.

وتابع، أن هذا الإجراء سيترتب علي تسريح هؤلاء العمال وتشريدهم وأسرهم، مطالبا الإبقاء عليهم فى أعمالهم أسوة بأحوالهم.



