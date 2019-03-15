» الإفتاء: نطالب بفتح تحقيق موسع في حادث نيوزيلندا الإرهابي

15 مارس 2019 - 12:41 م

قال مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، إن الهجوم الإرهابى الذي استهدف مسجدين في مدينة " كرايست تشيرش" بنيوزيلندا، أثناء أداء صلاة الجمعة، ما أسفر عن استشهاد 49 شخصا وإصابة العشرات، يتنافى مع كافة الأديان والشرائع السماوية التى تحرّم الاعتداء على الآمنين والأبرياء وترويعهم فما بالنا بالاعتداء على بيوت الله تعالى التى يذكر فيها اسمه .

وطالب المفتى فى بيان له اليوم إلى ضرورة فتح تحقيقات موسعة حول هذا الهجوم الإرهابى الخسيس للوقوف على حقيقة تداعيات وأسباب الحادث ، والجماعات الإرهابية التى تدعم مثل هذه الهجمات الإرهابية وتسعى لاستهداف بيوت الله تعالى ونشر الفتن فى المجتمعات الغربية.

وقدم علام خالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، ودعا المولى – عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته ويتقبلهم فى الشهداء والصالحين ، وأن يدخلهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.



