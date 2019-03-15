وهدان: حادث نيوزيلندا يؤكد أن الإرهاب فكر وليس مقتصرًا على دين

15 مارس 2019 - 12:47 م

استنكر النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الحادث الإرهابي الغاشم في نيوزيلندا الذي استهدف مسجدين وأسفر عن استشهاد العشرات من المسلمين، مؤكدًا أن الإرهاب لا دين له فلقد أصبح فكر وليس مقتصرًا علي دين ولابد العالم يلتف حول محاربة هذه الظاهرة.

وأوضح "وهدان"، في بيان، أنه لابد من عمل مؤتمر دولي لتعريف الإرهاب وبأنه ليس مرتبط بالدين الإسلامي كما تشيع المثير من وسائل الإعلام الغربية والتي تسببت في تنامي الكراهية ضد المسلمين، مضيفا أن المسلمين هم أكثر المتضررين من الإرهاب في العالم كله.

وأشار "وكيل النواب"، إلى أن القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي كانت من اوئل الدول التي لها موقف ثابت ومناهض للعنف والتطرف والإرهاب، والداعى لضرورة تضافر الجهود الدولية الموجهة للقضاء على الإرهاب، بكل صوره وأشكاله.

كما أعرب عن بالغ التعازى والمواساة لأهالى وذوى الضحايا وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابى الجبان، الذى يتنافى مع جميع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية.



