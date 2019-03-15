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انطلاق ماراثون القاهرة برعاية "الشباب والرياضة"

الرياضة

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة

محمد عبد الحارس

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انطلق فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، النسخة الأولى من "ماراثون القاهرة"، من أمام حديقة الحرية بوسط البلد، مرورًا بمنطقة وسط البلد وكورنيش النيل ثم العودة مرة أخرى لنفس النقطة،  تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة Cairo Runners لصالح مستشفى 57357.

وأناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضة، وحضر الماراثون اللواء إسماعيل الفار وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور أشرف البجرمي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، اللواء محمد سلطان المسئول عن الحدائق العامة بمحافظة القاهرة، الدكتور أحمد جمعة معاون وزير الشباب والرياضة.



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