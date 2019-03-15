فجر السعيد: "لسه بتمجدوا حماس"

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حماس

فجر السعيد

إطلاق صواريخ

استنكرت الكاتبة الكويتية فجر السعيد، ما يقوم به مؤيدو "حماس" من تمجيدها، مضيفة أن إسرائيل تقوم بصد صواريخ حماس. 

وكتبت "السعيد"، على حسابها في "تويتر": "سبحان الله كل صواريخ حماس اللي تطلقها من غزة باتجاه إسرائيل لم توقع أضرارا أو أي إصابات لدرجة أن الصاروخين الأخيرين  لم يكلف الإسرائيليين خاطرهم حتى التصدي لها.. ولازال هناك من لايفهم ولازال يمجد في حماس".

وكان "أفيخاي أدرعي"، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي صرح بأن الناطق بلسان جيش الدفاع: "لم يتم اعتراض الصواريخ من قِبل القبة الحديدية".

وأضاف أنه تم رصد صاروخيْن أُطلقا من قطاع غزة نحو إسرائيل، وأن  أجهزة التحذير والرصد عملت على أكمل وجه.

كما لم يتم اعتراض الصواريخ من قِبل منظومات الدفاع الجوي، حيث لم تقع أضرار أو إصابات، ولا توجد تعليمات خاصة للجبهة الداخلية.

يذكر أن حركة حماس عقب الحادث مباشرة نفت مسؤوليتها عن عملية إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه تل أبيب.

كما نفت أيضا حركة الجهاد الإسلامي، مسؤوليتها عن عملية إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه تل أبيب.



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