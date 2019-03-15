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الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا شبيبة الجزائري

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يختتم فريق الأهلي تدريباته بإستاد ببرج العرب، استعدادًا لمباراة شبيبة الجزائرى المقرر إقامتها في السادسة من مساء غد فى الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة بدورى أبطال إفريقيا.

ويبحث الأهلى عن تحقيق فوز بأى نتيجة لعبور تلك المرحلة والتأهل لدور الـ8 الذى تجرى قرعته فى 20 مارس.

وسيكون مران اليوم خفيفًا لتجنب الإرهاق قبل ساعات من تلك المباراة، وسيركز الجهاز الفنى خلاله على تقسيمة صغيرة بين اللاعبين خوفًا من الإصابات المفاجئة فى هذا التوقيت.

ويعقد مارتن لاسارتى محاضرة أخيرة مساء اليوم فى فندق الإقامة للكشف عن تكليفات كل لاعب ودوره فى المباراة فى ظل الوضوح التام للتشكيلة الرئيسية وإن كانت التغييرات على حسب المصابين فقط.



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