مميش يتوعد المتأخرين من المستثمرين: "هسحب منكم الأرض"

15 مارس 2019 - 01:13 م

أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن زيارة المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وجه بسحب الأراضي من الأشخاص الذين لا يستثمرون في الأراضي التي حصلوا عليها.

وأضاف "مميش"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين عبر فضائية "الرافدين بلس"، مينفعش مستثمر يتأخر، بنوفر له الأرض وبنحل له مشاكله يبقى لا داعي أن أي مستثمر يتأخر عن إقامة مشروعاته ، المنطقة الآن مشرفة جدا للعالم، أدعو الجميع لزيارتها".

وتابع: أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسابق الزمن لينهض بمصر وينهض بالبنية التحتية.



