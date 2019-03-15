"فيسبوك" يحذف فيديو مجزرة المصلين بنيوزيلاندا

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نيوزيلاندا

قام موقع "فيسبوك" بحذف الفيديوهات التي أظهرت مجزرة مسجد النور في نيوزيلاندا، اليوم الجمعة، والتي راح ضحيتها العشرات من القتلى والمصابين.

وقالت "ميا غارليك"، متحدثة باسم موقع التواصل "فيسبوك" في نيوزيلندا، إن الفيديوهات التي أظهرت إطلاق النار في مدينة "كرايست تشرش" قد تم حذفها.

وبحسب ما نقلت "سي إن إن"، فإن المتحدثة باسم فيسبوك قالت: "إن شرطة نيوزيلندا أخطرتنا بشأن الفيديو الذي نشر بخاصية البث المباشر، وقد حذفناه، كما حذفنا حسابات القاتل على فيسبوك وإنستغرام".

وحثت الشرطة رواد مواقع التواصل بعدم مشاركة الفيديو الدموي، والذي تم تداوله بشكل كبير فور وقوع المجزرة.

وكان قد تم تصوير الفيديو عن طريق مرتكب المجزرة بنفسه، وقد بثه مباشرة على مواقع التواصل أثناء إطلاقه النار على المصلين.


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