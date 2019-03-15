نقيب الصحفيين: أضع إمكانياتي لمعاونة النقابة في هذا الأمر

15 مارس 2019 - 01:19 م

قال عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن الإقبال اليوم على التسجيل جيد، مشيرًا إلى أن المهم اختيار زميل لمنصب النقيب يتحمل أعباء المرحلة القادمة، وقادر على استكمال ما بدأناه مثل المستشفى وأرض أكتوبر والمهم المتابعة لهذه المشروعات.

وأضاف فى تصريحات صحفية له اليوم، أنه وضع كل إمكانياته تحت تصرف النقيب والمجلس القادمين بشرط أن يكون لديهم الرغبة في ذلك، وعدم ترشحي وعملى حتى آخر يوم يعني أني أرغب في أن تسير الأمور بشكل جيد.

وطالب "سلامة"، النقيب والمجلس الجديد، بأن يشاركوا جميع أعضاء الجمعية العمومية فى البناء والحفاظ على المهنة، لافتًا إلى أن النقيب والمجلس استلموا أرضا ممهدة لمشروع المستشفى، كما سيقوم بإرسال مشروع تعديلات قانون النقابة.