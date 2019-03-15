» القرعة تضع ليفربول "صلاح" في مواجهة بطل البرتغال

15 مارس 2019 - 01:22 م





يواجه فريق ليفربول الإنجليزي المحترف بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، فريق بورتو البرتغالي، وذلك بناء علي قرعة الدور ربع النهائي، التي أجريت منذ قليل في مدينة "نيون" السويسرية.





وخسر بايرن ميونخ الألمانى أمام ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح، بنتيجة 3 – 1 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "أنفيلد"، ضمن مرحلة الإياب للدور ثمن النهائى بمسابقة دوري ابطال اوروبا، علماً بأن مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين بملعب "أنفيلد" معقل نادي ليفربول انتهت بالتعادل السلبي.





أسفرت مواجهات دور الستة عشر لمسابقة دوري ابطال اوروبا، والتى أسدل الستار عليها مساء الأربعاء، عن تأهل 8 أندية هى: "ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، برشلونة، مانشستر سيتى، أياكس، مانشستر يونايتد، توتنهام، بورتو، ويوفنتوس".





حدد الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا يومى 9 و10 أبريل المقبل، فيما ستقام مباريات الإياب يومى 16 و17 من ذات الشهر.



