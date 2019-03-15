أمين خزنة شركة المياه يستولي على 300 ألف جنيه بقنا

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مباحث الاموال العامة

الاستيلاء على اموال الدولة

شركة مياه الشرب والصرف

استولى أمين خزينة شركة مياه الشرب والصرف الصحفى فرع أبو تشت بقنا وعدم تورديها إلى الدولة بحسب بيان صادر عن مباحث الأموال العامة.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، قيام "عبدالروؤف.ع.ع " أمين خزينة شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أبو تشت بقنا، ومقيم بذات الدائرة باختلاس مبلغ مائتين وتسعين ألفًا وثلاثمائة سبعة وستين جنيهًا وخمسة وستين قرشاً) من عهدته قيمة فواتير المياه المحصلة من المشتركين والاستيلاء عليها لنفسه، وعدم توريدها لحساب الشركة بقنا، وذلك فى غضون شهر فبراير 2019، مما أضر بأموال جهة عمله ما هو قيمة المبلغ المالي المستولى عليه دون وجه حق.

وتأكد ذلك من خلال تقرير اللجنة المشكلة من قبل الشركة لجرد أعمال المتهم، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وأرفقت بالأوراق.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتعهد بسداد تلك المبالغ، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



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