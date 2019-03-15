» "هيئات الإفتاء في العالم": هذا هو الحل الوحيد لمكافحة التطرف

15 مارس 2019 - 01:29 م

استنكرت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في دولة نيوزيلندا، وأدى إلى استشهاد عشرات المصلين وإصابة آخرين.

وقال الدكتور إبراهيم نجم الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى بيان للمؤسسة: "خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الهجوم على المسجد، وللجالية المسلمة في نيوزيلندا، سائلًا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، ونؤكد أن الجريمة الإرهابية التي وقعت في نيوزيلندا تتطلب تكاتفا دوليا لمكافحة خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا والتطرف بكافة أشكاله وأنواعه، ولابد من اتخاذ تدابير لحماية دور العبادة من الإرهاب والإرهابيين".



