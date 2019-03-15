» قرعة دوري الأبطال.. مواجهة سهلة لـ صلاح ومعركة لبرشلونة

أسفرت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أجريت الجمعة في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات نارية، ستشهد منافسة قوية لضمان بطاقة المرور إلى المربع الذهبي.