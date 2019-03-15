  • الجمعة 15 مارس 2019
  • بتوقيت مصر02:49 م
بحث متقدم
تؤكيا

أول تعليق من "أردوغان" على الحادث الإرهابي بـ"نيوزيلندا"

تركي

"تركي آل الشيخ" يقدم هدية للزمالك قبل لقاء التأهل الأفريقي

الملك عبد الله

العاهل الأردني بعد مجزرة نيوزيلندا: لابد أن نتوحد

الأزهر

أول تعليق من الأزهر على هجوم "مسجدي نيوزيلندا"

دوري أبطال أوربا

قرعة دوري الأبطال.. مواجهة سهلة لـ صلاح ومعركة لبرشلونة

نقابة الصحفيين

اكتمال النصاب القانوني لعمومية "الصحفيين"

مميش

مميش يتوعد المتأخرين من المستثمرين: "هسحب منكم الأرض"

تريكة

تعليق ناري من "تريكة" على حادث مسجد نيوزيلندا

ضبط

أمين خزنة شركة المياه يستولي على 300 ألف جنيه بقنا

الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي

الشوباشي: "الست تلبس براحتها والراجل يمسك نفسه"

اكتمال النصاب القانوني لعمومية "الصحفيين"

الحياة السياسية

نقابة الصحفيين
الصحفيين

أسامة عبد الله

أخبار متعلقة
#

«تأديبية الصحفيين» تستدعي عماد أديب

#

مد التصويت بـ"عمومية الصحفيين" لـ الثانية مساء

#

«الصحفيين» تقدم بلاغًا للنائب العام ضد نقيب الصيادلة

#

عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأهلي

صحفيين

عمومية

جمال عبد الريحم

أعلن جمال عبد الرحيم المشرف على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، اكتمال الجمعية العمومية.

وكانت اللجنة قررت مد التسجيل ساعة فقط لحين الانتهاء من أداء صلاة الظهر، بعدما سجل  1134 عضوا.

وفتحت اللجنة المشرفة على الانتخابات في العاشرة صباحًا، باب التسجيل في كشوف الجمعية العمومية، تمهيدًا لإجراء انتخابات التجديد النصفي على منصب النقيب و6 أعضاء، وذلك بحضور 25%+1، وذلك يعني 2175.

ويبدأ اجتماع الجمعية العمومية، لمناقشة جدول الأعمال واقتراحات الزملاء، وتلاوة القرارات والتوصيات.

وتعرض اللجنة المشرفة على الانتخابات، على الجمعية العمومية ما يقرب من عشرين مقترحًا مقدمين من مجلس نقابة الصحفيين والزملاء؛ ومن أهم تلك المقترحات إجراء تعديلات جوهرية على اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين تتعلق بالتأديب والانتخابات والقيد.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» بابا الفاتيكان يعلن تضامنه مع المسلمين بعد اعتداء نيوزيلندا
» «عمومية الصحفيين» تقف دقيقة حدادًا على الشهداء
» "الخارجية" مصر تدين الهجوم "الإرهابي" على مساجد بـ"نيوزيلندا"
» الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا شبيبة الجزائري
» "هيئات الإفتاء في العالم": هذا هو الحل الوحيد لمكافحة التطرف
» القرعة تضع ليفربول "صلاح" في مواجهة بطل البرتغال
» الإفتاء: نطالب بفتح تحقيق موسع في حادث نيوزيلندا الإرهابي
» قرعة دوري الأبطال.. مواجهة سهلة لـ صلاح ومعركة لبرشلونة
» الملكة إليزابيث تعزي ذوي ضحايا مذبحة المسجدين بنيوزيلندا
» "التعليم" تحدد موعد إعلان نتيجة مسابقة التعاقدات المؤقتة
» بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة نصر حسين داى

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
ترفيه الموظفين
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية