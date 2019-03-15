اكتمال النصاب القانوني لعمومية "الصحفيين"

15 مارس 2019 - 01:43 م

أعلن جمال عبد الرحيم المشرف على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، اكتمال الجمعية العمومية.

وكانت اللجنة قررت مد التسجيل ساعة فقط لحين الانتهاء من أداء صلاة الظهر، بعدما سجل 1134 عضوا.

وفتحت اللجنة المشرفة على الانتخابات في العاشرة صباحًا، باب التسجيل في كشوف الجمعية العمومية، تمهيدًا لإجراء انتخابات التجديد النصفي على منصب النقيب و6 أعضاء، وذلك بحضور 25%+1، وذلك يعني 2175.

ويبدأ اجتماع الجمعية العمومية، لمناقشة جدول الأعمال واقتراحات الزملاء، وتلاوة القرارات والتوصيات.

وتعرض اللجنة المشرفة على الانتخابات، على الجمعية العمومية ما يقرب من عشرين مقترحًا مقدمين من مجلس نقابة الصحفيين والزملاء؛ ومن أهم تلك المقترحات إجراء تعديلات جوهرية على اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين تتعلق بالتأديب والانتخابات والقيد.



