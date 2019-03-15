"تركي آل الشيخ" يقدم هدية للزمالك قبل لقاء التأهل الأفريقي

15 مارس 2019 - 01:44 م

انتشرت أخبار علي الكثير من المواقع الرياضية، عن تحمل المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تكاليف الطائرة الخاصة التي سوف تستقلها بعثة الزمالك للسفر إلى الجزائر في السادسة من مساء اليوم الجمعة .

ويستعد الزمالك لمواجهة نصر حسن داي الجزائرى يوم الأحد المقبل، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية .

ويتصدر الزمالك المجموعة برصيد 8 نقاط وبترو أتلتيكو الأنجولي في المركز الثاني بـ7 نقاط ونصر حسين داي بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا الكيني في المركز الأخير بـ6 نقاط .