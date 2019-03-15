» "الخارجية" مصر تدين الهجوم "الإرهابي" على مساجد بـ"نيوزيلندا"

15 مارس 2019 - 01:46 م

أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، صباح اليوم الجمعة عبارات الهجومين الإرهابيين على مسجدين في نيوزيلندا.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، إن العمل الإرهابي بنيوزيلندا يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، مقتل وإصابة العشرات في الهجوم على مسجدين بمدينة كرايست تشيرش، أثناء صلاة الجمعة.

كما أعلنت الشرطة النيوزيلندية، عن ارتفاع حصيلة قتلى إطلاق النار على مسجدين في مدينة كرايستشيرش ارتفعت إلى 49 شخصا على الأقل، بخلاف المصابين.

ورفعت نيوزيلندا درجة التهديد الأمني من منخفض إلى عالٍ، موضحة أنه تقرر تعزيز الأمن على الحدود والمطارات.



