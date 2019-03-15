أول تعليق من "أردوغان" على الحادث الإرهابي بـ"نيوزيلندا"

15 مارس 2019 - 01:49 م

استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الهجومين اللذين وقعا على مسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، ووصفهما بأنهما "أحدث مثال على ارتفاع مد العنصرية والإسلامفوبيا".

وقال الرئيس التركي، في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر"، "إنني أدين بشدة هذا الهجوم الإرهابي الذي وقع على مسجد النور في نيوزيلندا وعلى المصلين المسلمين، وأدعو الله أن يشمل ضحايا هذا الهجوم برحمته وأن يكتب الشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف "بالنيابة عن بلدي أقدم العزاء إلى العالم الإسلامي ولمواطني نيوزيلندا الذين استهدفهم هذا العمل المؤسف، والذي يمثل أحدث مثال لارتفاع مد العنصرية والإسلامفوبيا".



