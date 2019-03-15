  • الجمعة 15 مارس 2019
  • بتوقيت مصر02:48 م
بحث متقدم
تؤكيا

أول تعليق من "أردوغان" على الحادث الإرهابي بـ"نيوزيلندا"

تركي

"تركي آل الشيخ" يقدم هدية للزمالك قبل لقاء التأهل الأفريقي

الملك عبد الله

العاهل الأردني بعد مجزرة نيوزيلندا: لابد أن نتوحد

الأزهر

أول تعليق من الأزهر على هجوم "مسجدي نيوزيلندا"

دوري أبطال أوربا

قرعة دوري الأبطال.. مواجهة سهلة لـ صلاح ومعركة لبرشلونة

نقابة الصحفيين

اكتمال النصاب القانوني لعمومية "الصحفيين"

مميش

مميش يتوعد المتأخرين من المستثمرين: "هسحب منكم الأرض"

تريكة

تعليق ناري من "تريكة" على حادث مسجد نيوزيلندا

ضبط

أمين خزنة شركة المياه يستولي على 300 ألف جنيه بقنا

الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي

الشوباشي: "الست تلبس براحتها والراجل يمسك نفسه"

أول تعليق من "أردوغان" على الحادث الإرهابي بـ"نيوزيلندا"

عرب وعالم

تؤكيا
اردوغان

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

أول تعليق لـ«فلوكس» على «انفصاله» عن هنا شيحة

#

تعليق نارى من "أديب" على حادث "الدرب الأحمر"

#

أول تعليق للملك سلمان على إغلاق ملف "محتجزي ريتز"

#

طرح أول علاج "نهائي" للسرطان بالأسواق

أردوغان

تركيا

إرهاب

دين

استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الهجومين اللذين وقعا على مسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، ووصفهما بأنهما "أحدث مثال على ارتفاع مد العنصرية والإسلامفوبيا".

وقال الرئيس التركي، في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر"، "إنني أدين بشدة هذا الهجوم الإرهابي الذي وقع على مسجد النور في نيوزيلندا وعلى المصلين المسلمين، وأدعو الله أن يشمل ضحايا هذا الهجوم برحمته وأن يكتب الشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف "بالنيابة عن بلدي أقدم العزاء إلى العالم الإسلامي ولمواطني نيوزيلندا الذين استهدفهم هذا العمل المؤسف، والذي يمثل أحدث مثال لارتفاع مد العنصرية والإسلامفوبيا".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» بابا الفاتيكان يعلن تضامنه مع المسلمين بعد اعتداء نيوزيلندا
» «عمومية الصحفيين» تقف دقيقة حدادًا على الشهداء
» "الخارجية" مصر تدين الهجوم "الإرهابي" على مساجد بـ"نيوزيلندا"
» الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا شبيبة الجزائري
» "هيئات الإفتاء في العالم": هذا هو الحل الوحيد لمكافحة التطرف
» القرعة تضع ليفربول "صلاح" في مواجهة بطل البرتغال
» الإفتاء: نطالب بفتح تحقيق موسع في حادث نيوزيلندا الإرهابي
» قرعة دوري الأبطال.. مواجهة سهلة لـ صلاح ومعركة لبرشلونة
» الملكة إليزابيث تعزي ذوي ضحايا مذبحة المسجدين بنيوزيلندا
» "التعليم" تحدد موعد إعلان نتيجة مسابقة التعاقدات المؤقتة
» بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة نصر حسين داى

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
ترفيه الموظفين
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية