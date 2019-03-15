23 لاعبًا بقائمة الزمالك المتجهة للجزائر

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استقر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، على ضم 23 لاعبًا بقائمة الفريق المتجهة إلى الجزائر لمواجهة نصر حسين داي الجزائري، المقرر لها بعد غد الأحد، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" وعماد السيد وعمر صلاح.

الدفاع: حمدى النقاز، محمود حمدى "الونش"، محمود علاء، محمد عبد الغنى، محمد عبد السلام، بهاء مجدى، عبد الله جمعة وحازم إمام.

الوسط: محمود عبد العزيز، طارق حامد، فرجانى ساسى.

وسط الهجوم: كهربا، يوسف أوباما، أحمد "زيزو"، إبراهيم حسن، وأحمد مدبولى ومحمد عنتر.

الهجوم: عمر السعيد، حميد أحداد، وخالد بوطيب.



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