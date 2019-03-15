سقوط عصابة المسابقة الوهمية للفوز بـ13 سيارة

15 مارس 2019 - 01:51 م

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على تشكيل عصابى لاتهامه بإعلان عن مسابقة وهمية للفوز بـ13 سيارة موديل 2018 للنصب على المواطنين.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من "حماد.ع" 41 سنة عامل، أفاد فيه بتعرضه للاحتيال والاستيلاء على أمواله بزعم فوزه بسيارة فى مسابقة على أحد المواقع الإليكترونية بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

كشفت التحريات عن قيام كل من "إسلام.ا" 24 سنة، و"محمد.ا" 26 سنة، و"مصطفى.م" 26 سنة بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى الاستيلاء على أموال المواطنين عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وقيامهم بإنشاء صفحة إلكترونية احتيالية على موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" بغرض النصب والاحتيال على المواطنين حيث قاموا بالإعلان عن مسابقة للفوز لـ(30) سيارة موديل 2018، واستطاعوا من خلال ذلك استقطاب عدد من المواطنين.

بتكثيف التحريات تبين أن المتهم الأول تولى إنشاء صفحة إلكترونية احتيالية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وتولى المتهم الثانى الاتصال هاتفياً بالمواطنين المشتركين بالمسابقة المزعومة وإبلاغهم بفوزهم بالسيارة زاعماً بتكليفه بإنهاء إجراءات استلام تلك السيارات للفائزين المشتركين بتلك المسابقة بمنطقة العين السخنة، وطالباً من كل مواطن إيداع مبلغ (13000) ثلاثة عشر ألف جنيه بأحد الحسابات البنكية " مصاريف الشحن والإفراج الجمركى"، وتولى المتهم الثالث فتح حساب بنكى باسمه بأحد البنوك لتلقى المبالغ المالية المودعة منهم واقتسامها مع باقى التشكيل العصابى.

عقب تقنين الإجراءات وما توافر من معلومات عن تردد المذكورين على أحد ماكينات الصراف الآلى "ATM " بمنطقة الخليفة – بالقاهرة للحصول على المبالغ المالية المستولى عليها،ـ فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثانى والثالث، وبتفتيشهما عُثر بحوزة المتهم الثانى على هاتف محمول، وعثر بحوزة المتهم الثالث على بطاقة دفع إلكترونى منسوبة لأحد البنوك، وهاتف محمول وبفحص الهاتفين المشار إليهما بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين قيامهما باستخدام ذات الأسلوب الإجرامى المشار إليه فى الاستيلاء على مبالغ مالية مماثلة لذات المبلغ المستولى عليه من المُبلغ من 4 من المجنى عليهم "محددين"، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة إحتيال والإستيلاء على أموالهم من أفراد التشكيل العصابى المشار إليه – بذات الأسلوب المُتبع مع المجنى عليه المُبلغ الأول.



