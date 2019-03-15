عامل يخطف نجل شريكه بسبب مليون جنيه في قنا

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خطف

خطف طفل

جريمة خطف

قام عامل بخطف طفل انتقامًا من والده ولإجباره على سداد ديونه بقنا، ونجحت قوات الأمن فى القبض على المتهم، حيث اعترف بارتكابه للجريمة بالاشتراك مع آخرين.

وأعترف المتهم بالجريمة قائلًا أنه دائن لوالد الطفل المختطف بمبلغ مليون و200 ألف جنيه، نظير مشاركتهما فى التجارة، واتفاقه مع شخص آخر على اختطاف ابن شريكه، وفى سبيل ذلك أعطاه مبلغ 1800 جنيه ودراجة نارية خاصة به لاستخدامها فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهة باقى المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة، وتم إعادة الطفل إلى أسرته سالماً.

تلقى مركز شرطة إسنا بمديرية أمن الأقصر بلاغاً من "سيد.أ" تاجر ، يتهم فيه "مساعد.م"تاجر بأنه وراء قيام مجهول يستقل دراجة نارية بخطف ابنه "محمد، 4 سنوات من أمام منزله لسابقة وجود خلافات مالية بينهما، ومطالبته له بسداد مبلغ 700 ألف جنيه نظير معاملات تجارية بينهما ، وسابقة تهديده بخطف أحد أبنائه.


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