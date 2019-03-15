أمن الغربية ينجح في كشف غموض العثور على جثة سائق

15 مارس 2019 - 02:13 م

نجح قطاع الأمن العام في كشف غموض العثور على جثة سائق بالمحلة، وتبين بأن خلافات على بيع سيارة وراء قتله.

وردت معلومات للأجهزة الأمنية بوصول حامد.أ.ح- سائق، ومقيم بدائرة مركز المحلة "متوفى"، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة يسرى ك. ع، عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة، سبق ضبطه في قضية "سلاح أبيض" هارب، وتم ضبط الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة بمسكنه، رضا ا. ع- عامل، ومسعد م ميكانيكى، وياسر ع. ع، صاحب كافتريا.

وأكدت تحريات فريق البحث وجود خلافات على بيع سيارة بين المجنى عليه، وبين المتهم الأول والثانى وقيامهما باستدراج المجنى عليه من محل إقامته إلى مسكن المتهم الأول، وقاما بالاستعانة بالمتهم الثالث والرابع من أصدقائهم وتناوبوا التعدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين (الثانى – الثالث – الرابع )، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، بالاشتراك مع المتهم الأول "هارب"، وأنهم عقب التيقن من وفاة المجنى عليه تم إحضاره إلى المركز الطبى العالمى وتركوه وفروا هاربين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.