"العمدة" يحصل على الموافقة لإنشاء فرع للطب الشرعي وقسم شرطة ثانٍ بمطروح

15 مارس 2019 - 02:14 م

حصل النائب مهدي العمدة، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، علي إنشاء فرع لمصلحة الطب الشرعي والأدلة الجنائية بمطروح، مشيرًا أن أهالي مطروح يعانون من طول المسافة والتي تقدر بأكثر من 620 كم من اقرب فرع لمصلحة الطب الشرعي والأدلة الجنائية بمحافظة الإسكندرية، فضلًا عن مركز السلوم وبراني والنجيلة والتي تبعد بمسافات متفاوتة تقدر بـ 520 كم من محافظة الإسكندرية.

وأضاف «العمدة» في بيانه، أن إنشاء فرع للطب الشرعي بمطروح سيعمل على الحد من معاناة المواطنين وانجاز المهام في أسرع وقت ممكن وتوفيرًا للنفقات، مؤكدًا أنه تمت الموافقة علي إنشائه بحضور ممثل وزارة العدل وممثل عن وزارة التخطيط وممثلاً عن محافظة مطروح بعد مناقشات عديدة.

وأكد نائب مطروح أنه تمت الموافقة أيضا على إنشاء قسم شرطة ثان بمطروح لتنمية أهالي المدينة وتيسيرًا عليهم الجهد والوقت وحفظ الأمن والأمان لهم، ونظرًا لأن مدينة مطروح باتت مؤخرًا في تزايد عدد سكانها مما تطلب إنشاء قسم ثان لخدمتهم.



