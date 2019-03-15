السياحة تستعرض آخر مستجدات موسمي العمرة والحج

15 مارس 2019 - 02:20 م

في ضوء حرص وزارة السياحة علي تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين والحجاج وضبط آليات السوق بما يضمن حقوق المعتمرين والحجاج وبما لا يضر بمصالح الشركات السياحية المنفذة للحج والعمرة؛ عقد أمس السيد مجدى شلبى رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة اجتماعا مع أعضاء لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة؛ وذلك لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بموسمي العمرة والحج السياحي لهذا العام خاصة مع بدء ذروة اشهر موسم العمرة 1440 هـ وبدء الإجراءات التنفيذية لإجراء القرعة العلنية للحج السياحي لهذا العام.

وفي هذا الصدد أصدر السيد مجدي شلبي قرارا باستمرار العمل بغرفة عمليات الحج والعمرة بمقر الادارة العامة للسياحة الدينية خلال يومي الجمعة الموافق 15 مارس والسبت الموافق 16 مارس الجاري اعتباراً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً.

كما أصدر قراراً بالسماح بتفعيل إيصالات جدية الحجز من موقع غرفة الشركات السياحية يوم الاحد المقبل الموافق 17 مارس الجاري فى موعد أقصاه الساعة 5 مساءاً من نفس اليوم؛ وذلك حتى تتمكن الشركات السياحية من إنهاء الإجراءات الخاصة بتسجيل بيانات المواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج وحتى تتمكن الوزارة من انهاء كافة الاجراءات المتعلقة على البوابة الموحدة للحج بوزارة الداخلية والمحدد لها موعد أقصاه الساعة 11.59 مساء من نفس اليوم.

وأكد مجدي شلبي ان يوم الاحد الموافق 17 مارس الجاري هو أخر موعد لتسجيل بيانات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج علي موقع البوابة الموحدة لحجاج مصر من قِبل الشركات السياحية المنظمة للحج السياحي هذا العام وفقا للضوابط المنظمة للحج السياحي التي اعتمدتها الدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة لهذا العام 1440هـ .

كما أكد خلال الاجتماع علي ضرورة الزام الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة والحج بتقديم أفضل الخدمات لمعتمرى وحجاج بيت الله الحرام، مشيرا الي ان لجان الوزارة تتابع عمل هذه الشركات بدءا من السفر وحتى عودة آخر معتمر وحاج؛ وذلك لقياس رضاء المعتمرين والحجاج ورصد أى مخالفات قد تحدث أثناء تنفيذ الموسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه هذه المخالفات – إن وجدت – .

وشدد السيد مجدي شلبي علي ضرورة الزام الشركات السياحية بعدم مخالفة ضوابط العمرة الصادرة من وزارة السياحة وبخاصة ترحيل الكوتة من شعبان الى رمضان؛ مؤكدا علي انه سيتم مراجعة الشركات السياحية على حسابها لدى الوكيل السعودي، كما انه سيتم حصر ومتابعة ملفات وبرامج الشركات السياحية المنفذة للعمرة من قبل الادارة المختصة بالوزارة من خلال النظام الالكتروني المعد لذلك.



