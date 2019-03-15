"الهجرة" تطلق مبادرة للتواصل مع المصريين في الخارج

15 مارس 2019 - 02:21 م

أطلقت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، مبادرة للتواصل مع المصريين بالخارج تحت اسم "اسأل واقترح لايف" في نهج جديد يهدف لخلق مزيد من التواصل المباشر مع المواطنين في كل أنحاء العالم .

وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأنه تم إطلاق منصة جديدة اخرى للتعاون مع البرلمان، حيث سيقوم عدد من البرلمانيين الذين يقومون بالتواصل مع المصريين بالخارج في تسجيل فيديوهات قصيرة يقدمون فيها شرحا للمستجدات.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم: "إننا نهدف لخلق مزيد من قنوات التواصل المستحدثة التي تقربنا أكثر من كافة المصريين في مختلف دول العالم، ولذلك كان التفكير في إطلاق نسخة جديدة من مبادرة (اسأل واقترح) نعتمد فيها على فتح حوار مباشر مع المصريين بالخارج عبر تطبيق (سكايب) ، كما سيتم فتح باب التسجيل للمصريين الراغبين في الاشتراك عبر الصفحات الرسمية للوزارة، وسيُعتمد اختيار المشاركين وفق مناطق تمركز المصريين في مختلف الدول، والبداية ستكون بالمملكة العربية السعودية نظرًا لأنها تضم الجالية المصرية الأكبر مقارنة بباقي الدول، مؤكدة أن الرد سيشمل كل ما يرد للوزارة بصورة شهرية ".