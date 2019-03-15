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برلماني يطالب شركات البترول بتعيين العمالة من نفس المحافظة في مطروح

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النائب سليمان العميرى عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح
النائب سليمان العميرى عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح

أمينة عبد العال

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الغاز

البترول

مطروح

تقدم النائب سليمان العميرى، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، باقتراح برغبة بشأن إلزام شركات البترول بتعيين العمالة فى محافظة مطروح من نفس المحافظة، قائلا: لابد أن تكون هذه سياسة عامة لكل الشركات أن يتم استيفاء أعداد العاملين من المحافظات الكائن بها هذه الشركات، وإن لم يكن هناك تخصصات يتم الاستعانة بالمحافظات الأقرب فالأقرب وهكذا.

وأوضح العميري في بيان صحفي له، أن هذه الخطوة سيكون لها مردود ايجابى لكافة الأطراف سواء للشركات أو للعاملين، فلن تكون الشركة ملزمة بصرف بدلات سفر وتنقبل وما إلى ذلك، وهذا يعنى توفير إيرادات للخزينة العامة بالإضافة إلى أن هذه الخطوة ستزيل الاحتقان خاصة وأن أبناء المحافظة الذين لا يجدون فرص عمل ويتم الاستعانة بتعيين عمالة من محافظات أخرى وعدم النظر إليهم، لافتا إلى انه لا مانع على الإطلاق من الاستعانة بالتخصصات غير الموجودة ولكن العمالة لابد أن تكون من نفس المحافظة حتى لا يفسر البعض الكلام بشكل غير منضبط.

وطالب "نائب مطروح" إحدى شركات الغاز بعمل مقر لها فى محافظة مطروح وتشغيل عدد من أبناء المحافظة وذلك بعدما وصل عدد المشتركين إلى 15 ألف مشترك، لافتا إلى أن المحافظة تشهد اهتمام وطفرة حقيقية من قبل القيادة السياسية وإنها مستقبل المنطقة الغربية، وعلى الحكومة أن تترجم هذه الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع، لافتا إلى أنه ليس من المعقول أن يكون هناك 15 ألف مشترك فى خدمة الغاز الطبيعي ولا يوجد مقر للشركة معين به عدد من أبناء المحافظة.


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