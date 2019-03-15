منتدى أفريقيا يعكس مدى وجود الأمن والأمان بالقارة

15 مارس 2019 - 02:36 م

أكد النائب ماجد أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، أن ملتقى الشباب العربي الأفريقي يهدف الى التواصل مع الشباب، وانسجام كل الرؤى السياسية واتجاهات القارة، كما أنه يعكس مدى الأمن والأمان الذى تنعم به، فضلا عن كونها مدينة مليئة بالسياحة والآثار.

وأضاف أن فعاليات الشباب فى مصر بحضور الرئيس السيسي تعد منصة التقاء الأفكار وخاصة أن الرئيس يخاطب الشباب من خلال رؤى تحقق أحلامهم وأمنياتهم، مشيرا إلى أنه فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى تقوم منتديات الشباب بتوصيل رسائل تنموية تستهدف استخدام قدرات الشباب باعتبار أن الشباب هم أمل القارة ومستقبلها من خلال تفعيل دورهم وتمكينهم.

وأوضح أن مصر تستطيع أن ترعى تلك الأفكار والرغبات الشبابية الأمر الذى وضح جليا فى مؤتمرات ريادة الأعمال، مشيرا إلى أن شباب القارة قادر على مواجهة الإرهاب بأفكارهم الجيدة وارتباطهم بالأديان السمحة حيث أنهم خط دفاع وصد ضد الأفكار المتطرفة والإرهابية، وفقا لما ذكر بموقع "صدى البلد" .



