التصديري للبناء: بعثة مشترين من 9 دول لزيارة المعرض الدولي للحديد والصلب

15 مارس 2019 - 02:36 م

أعلن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات عن استقدام بعثة مشترين أجانب لزيارة الدورة العاشرة للمعرض الدولي للحديد والصلب Metal & Steel الذي بدأ أعماله أمس " الخميس" وحتي يوم 16 مارس الحالي بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس ويقام علي مساحة 30 ألف متر مربع وسط مشاركة 350 شركة مصرية تبحث عن فرص تصديرية لأسواق أفريقيا والمنطقة العربية.

وقالت الدكتورة حنان إسماعيل المدير التنفيذي للمجلس التصديري إن البعثة التي تم استقدامها لمصر بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري تضم كبري مستوردي مواد البناء بجانب المكاتب الاستشارية الأكبر العاملة في أسواق إثيوبيا – غانا – نيجيريا- كينيا – لبنان – المغرب – السعودية – أوغندا – زامبيا، حيث يحظي المعرض باهتمام إقليمي كبير نظرا لما حققه من نجاحات في الدورات السابقة إلى جانب أنه يجمع احداث ترويجية مهمة وهي المعرض الدولي العاشر للحديد والصناعات المعدنية، المعرض الدولي العاشر للزجاج والالومنيوم، المعرض الدولي الثالث للبناء والتشييد.

من ناحية أخري كشفت حنان إسماعيل عن تنظيم ورشتي عمل خلال مارس الحالي الاولي بعنوان الإدارة الفاعلة للعلاقات الحكومية للشركات المصرية وتقام بالتعاون بين المجالس التصديرية وشركة ترين حيث تستهدف الورشة تعميق الفهم بأهمية وتطور العلاقات الحكومية وكيفية التنبؤ بالتشريعات قبل صدورها وكيفية تجنب المخاطر والحفاظ على استمرارية وتطور أداء الأعمال.

وقالت إن الورشة الثانية تنظم بالتعاون بين المجالس التصديرية وبنك مصر وبعنوان "الخدمات المقدمة من بنك مصر لخدمة قطاع التصدير" وتشارك في اعمالها 20 شركة مصرية حيث تستهدف التعريف بالمميزات التي يقدمها بنك مصر لاعضاء المجالس التصديرية وما يقدمه من خدمات ومنتجات مصرفية للقطاع التصديري والصناعي الي جانب عرض الحلول المالية المتكاملة والمناسبة لمشاكل الشركات وكيفية اختيار ما يناسبها من حلول، وعرض الرؤية الاستراتيجية لبنك مصر في خطة التوسع في السوق الأفريقي والتبادل التجاري السلعي والخدمي.

من ناحية اخري اكدت حنان اسماعيل نجاح المشاركة المصرية في معرض شيامن للرخام والجرانيت الذي اختتم اعماله بمدينة شيامن – الصين يوم 9 مارس الحالي،و يعد المعرض الاكبر في العالم المتخصص في مجال الرخام والجرانيت حيث شاركت 23 شركة مصرية اعضاء بالمجلس التصديري في الدورة ال 19 للمعرض حيث ضمها جناح علي مساحة 839 م، مشيرة الي ان هذه الدورة تعد المشاركة العاشرة على التوالي نظرا لاهمية هذا المعرض الذي بلغ عدد زائريه وفقا لاحصائيات عام 2018 ( 150319 ) زائر من مختلف دول العالم ، مشيرة الي ان هناك توقعات بزيادة صادرات مصر من الرخام والجرانيت بفضل الصفقات التي فازت بها الشركات المصرية في المعرض مما قد يرفع حجم صادرات القطاع التي بلغت خلال عام 2018 نحو 224 مليون دولار منها 54 مليون دولار صادرات الرخام والجرانيت المصري للصين.



