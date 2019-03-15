مستقبل وطن: رفع سعر توريد القمح لـ685 جنيهًا جيد ويجب زيادته كل عام

15 مارس 2019 - 02:42 م

أشاد أحمد محمود شوق، القيادى بحزب مستقبل وطن، بإعلان وزارة التموين عن سعر توريد القمح من المزارعين هذا العام بواقع 685 جنيها للأردب ، مؤكدا أن السعر مناسب فى ظل الظروف الحالية مقارنة بسعر العام الماضى والذى كان 600 جنيه للأردب ، موضحا أنه كان يتمنى أن يكون السعر 700 جنيه هذا العام لارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة .

وأكد "شوق"، أن سعر هذا العام جيد وعادل فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج ومستلزمات الزراعة حتى يجد الفلاح هامش للربح ، وأيضا لتشجيعه على الاستمرار فى زراعة القمح لتزيد الرقعة المزروعة حتى تصل مصر للاكتفاء الذاتى ، خاصة أن الزراعة هى أساس النهوض بالدول وأن مصر دولة زراعية .

وتابع أن مصر تستهلك ما يقارب الـ 18 مليون طن قمح سنويا أكثر من نصفهم انتاج محلى تقريبا ، مضيفا أنه بمقارنة جودة المصرى بالمستورد نجد أن القمح المحلى نسبة البروتين به أعلى أى أجود ، ورغم ذلك فإن حجم المساحات المزروعة بالقمح هذا الموسم ليست بكبيرة حيث بلغت 3 ملايين و215 ألف فدان ، ولذلك يجب تشجيع الفلاحين لزراعة القمح حتى نكتفى ذاتيا .



