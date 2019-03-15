السفير الفرنسي بالقاهرة: المناخ يهيئ فرصة للاستثمارات الفرنسية في مصر

15 مارس 2019 - 02:57 م

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى من أجل توفير موارد حقيقية لتحسين مستويات معيشة المواطنين ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة لهم، إلى جانب إرساء مناخ جاذب لممارسة الأعمال عبر تطوير ورفع كفاءة وميكنة دورة عمل مصلحتي الضرائب والجمارك المصرية وتبسيط جميع الإجراءات الضريبية والجمركية بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتوفير فرص العمل المطلوبة لخفض معدلات البطالة خاصة بين الشباب والمرأة.

وأشار الوزير الى استقرار الوضع الاقتصادي لمصر مما ساهم في زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي واستعادة عافية الاقتصاد مع إرساء بيئة جاذبة للاستثمار في مصر، وهو ما أشادت به المؤسسات الدولية وكان وراء ارتفاع مستوى التصنيف السيادي لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع ستيفان روماتيه السفير الفرنسي بالقاهرة بجانب وفد استثماري فرنسي يضم ممثلي كبري الشركات الفرنسية العاملة بمصر وشارك في الاجتماع السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وعبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب ود.منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين.

وقال "معيط"، إن الوزارة انتهت من إعداد مشروعي قانوني الإجراءات الضريبية الموحد والجمارك الجديد حيث تم نشر نصوصهما علي الموقع الالكتروني لوزارة المالية بجانب عرضهما على مؤسسات المجتمع المدني للتعرف علي ملاحظاتها عليهما إيمانا من وزارة المالية بضرورة المشاركة المجتمعية فى صياغة القوانين والتشريعات الاقتصادية.

وأوضح ان الوزارة حريصة على ألا تنفرد باعداد أي قرار أو قانون يتعلق بصياغة مستقبل السياسة الضريبية في مصر حيث نحرص علي مشاركة جميع الاطراف المعنية لأننا جميعًا شركاء في بناء مستقبل بلدنا العزيز مصر.

وأكد وزير المالية ان وزارة المالية ومصالحها التابعة تعمل علي إزالة جميع المعوقات التي تواجه عمل الشركات الفرنسية في مصر وايضا التي تواجه المجتمع الاستثماري عموما، لافتا الى ان هناك بعض المُشكلات التي قد تأخذ بعض الوقت لحلها ولكن هدفنا دائماً تعميق التعاون بين مصر وفرنسا وتدعيم الاستثمار الفرنسي في مصر بكل الطرق الممكنة .

وقال اننا دائماً علي استعداد لتلقي اية مقترحات أو اراء من الجانب الفرنسى لزيادة حجم التعاون بين مصر وفرنسا.

وحول مشكلة تأخر إجراءات رد الرسوم الجمركية اشار الوزير الي ان ما يؤخر انهاء هذه الاجراءات هو التقارير الواردة من الجهات المعنية لمصلحة الجمارك، الى جانب الإجراءات المطولة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة السابق سدادها علي المدخلات في حالة التصدير وأوضح الوزير انه في حالة استيفاء الشركة لجميع المستندات المطلوبة منها سوف يتم استرداد المبلغ المُستحق للشركة فى مدة اقصاها اسبوع.

وحول ملف انهاء المنازعات الضريبية وجه الوزير بعقد اجتماع يضم عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب وأسامة توكل مستشار وزير المالية والمعنيين بهذا الملف في مصلحة الضرائب مع مسئولي الشركات الفرنسية لإنهاء منازعات تلك الشركات مع مصلحة الضرائب في أسرع وقت ممكن وبحد أقصي 3 أسابيع، حيث عرض الوزير للمزايا والتيسيرات التي يتيحها قانون انهاء المنازعات الضريبية.

وتوصل وزير المالية الى حل لمشكلــة العلامــــة التجاريـــة لاحدى الشركات الفرنسية والتي كانت موضع خلاف مع مصلحة الضرائب حيث اعرب ممثلو الشركة عن سعادتهم بالحل الذي اقترحه الوزير.

من جانبه اشاد السفير الفرنسي بجهود وزير المالية وما ابداه من حرص وتعاون لحل جميع المُشكلات وازالة المعوقات التي تواجه الشركات الفرنسية وهو ما يشجعها علي زيادة حجم استثماراتها في مصر خاصة في ظل التحسن الواضح في نمو الاقتصاد المصري وارساء الحكومة المصرية لبيئة اقتصادية جاذبة وهو ما يهيئ الفرصة لتعميق التعاون المشترك وضخ المزيد من الاستثمارات الفرنسية في السوق المصرية لافتا الى أنه سينقل تلك الصورة المشجعة والنتائج والانجازات التي حققتها مصر إلي مجتمع الاعمال الفرنسي مع تشجيع المستثمرين الفرنسيين لزيادة استثمارات فرنسا في مصر.

وقدم السفير الفرنسي التهنئة لوزير المالية لحصوله علي لقب أفضل وزير مالية علي مستوي قارة أفريقيا لعام 2019 وفقاً لما أعلنته مجلة The Banker العالمية، مشيداً بالسياسات المالية لمصر وما يقوم به الوزير من خطوات جادة نحو الإصلاح الاقتصادي وضعت مصر علي الطريق الصحيح.



