شاهد.. "صناع الخير" و"أوركيديا" تسلمان جهاز فحص قاع العين لمستشفى رمد الفيوم

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صناع الحياة

أمينة عبد العال

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التضامن

صناع الخير

اركيديا

في إطار مبادرة "حياة كريمة" وتفعيلا للبروتوكول الثلاثي الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي وشركة أوركيديا للصناعات الدوائية، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، لتجهيز عدد من عيادات الرمد، تسلمت مستشفى رمد الفيوم صباح اليوم جهاز "Slit lamp " المستخدم في فحص قاع العين.

صرح هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، بأن هذا الجهاز يعتبر من أفضل وأحدث الأجهزة المستخدمة في فحص العين بكبرى مستشفيات العيون في مصر، مؤكدا استكمال تقديم الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لعشرين عيادة رمد في مختلف المحافظات.

من جانبه قال الدكتور أسامة عباس، المشرف العام على مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى برعاية رئاسة الوزراء، ورئيس شركة اوركيديا للصناعات الدوائية إن تجهيز وتطوير عيادات الرمد يكمل الزاوية الرابعة لمنظومة مشروع مكافحة مسببات العمى "عنيك في عنينا" والذي بدأ  بتقديم خدمات الكشف والعلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، وتطوير برامج التوعية الصحية، وتطوير وتجهيز عيادات الرمد بأحدث الأجهزة لتواكب التطور في مجال تشخيص أمراض العيون لتقديم خدمة طبية عالية الجودة لغير القادرين.

يُذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي وقعت بروتوكول تعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية وشركة أوركيديا للصناعات الدوائية الشهر الماضي تضم بنوده تجهيز 20 عيادة رمد بالقرى الأكثر احتياجا، والكشف عن أمراض العيون والأنيميا والسكري لأطفال دور الرعاية وأطفال بلا مأوى ودور المسنين ووصول خدمات مبادرة عنيك في عنينا لعدد أكبر من القرى المستهدفة بمبادرة حياة كريمة.

 



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