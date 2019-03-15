» السفارة السعودية تعلن عن مصابين جدد في هجوم نيوزيلندا

15 مارس 2019 - 03:26 م

أعلنت السفارة السعودية في نيوزيلندا عن وجود مواطن سعودي آخر بين المصابين في الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين أثناء صلاة الجمعة اليوم في مدينة كرايس تشيرش إضافة إلى المواطن الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق، وفقاً لصحيفة "المواطن" السعودية.

وأعربت السفارة عن بالغ أسفها وحزنها للاعتداء الإرهابي الذي وقع هذا اليوم في مدينة كرايس تشيرش وقدمت خالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وإلحاقاً لبيانها السابق، "تود السفارة الإفادة بأنها تلقت معلومات عن وجود مواطن آخر في المستشفى، وتم تكليف موظفين من السفارة لزيارة المصابين السعوديين في مستشفى كرايس تشيرش ومساعدتهما نفسياً والاهتمام بحالتيهما، علماً بأن السفارة على تواصل دائم ومستمر مع السلطات النيوزيلندية لمعرفة آخر المستجدات بشأن حالتيهما.

وتجدد السفارة طلبها من المواطنين بعدم التردد في الاتصال بها على الأرقام المبينة في موقع السفارة إضافة إلى رقم الطوارئ: 0064275922211



