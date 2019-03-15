  • الجمعة 15 مارس 2019
  • بتوقيت مصر05:15 م
بحث متقدم
ترامب

أول تعليق من «ترامب» على هجوم نيوزيلندا الإرهابي

صلاة الغائب على شهداء هجوم نيوزيلندا في الأقصى

بالفيديو.. أداء صلاة الغائب على شهداء هجوم نيوزيلندا في الأقصى

الأرصاد

«الأرصاد»: عواصف ترابية وأمطار على هذه المناطق غدا

مجزرة نيوزيلندا

نجاة منتخب بنجلاديش من مجزرة نيوزيلندا بأعجوبة

نتنياهو

نتنياهو: "إسرائيل تحزن على القتل المروع لمصلين مسلمين أبرياء"

بابا الفاتيكان البابا فرانسيس

شاهد.. ماذا قال بابا الفاتيكان عن حادث المسجدين بـ"نيوزيلندا"؟

هجوم نيوزيلاندا

السفارة السعودية تعلن عن مصابين جدد في هجوم نيوزيلندا

تؤكيا

أول تعليق من "أردوغان" على الحادث الإرهابي بـ"نيوزيلندا"

تركي

"تركي آل الشيخ" يقدم هدية للزمالك قبل لقاء التأهل الأفريقي

الملك عبد الله

العاهل الأردني بعد مجزرة نيوزيلندا: لابد أن نتوحد

السفارة السعودية تعلن عن مصابين جدد في هجوم نيوزيلندا

آخر الأخبار

هجوم نيوزيلاندا
هجوم نيوزيلاندا

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

السفارة الأمريكية بالجزائر تحذر رعاياها من مظاهرات الغد

#

السفارة السعودية بالخرطوم تحذر رعاياها في السودان

#

«الخطيب» يذكر معلومة خطيرة بخطاب «أردوغان» لم تترجم

#

أول رد رسمى لمصر على اعتراف السعودية بمقتل "خاشقجي"

السعودية

هجوم

نيوزيلاندا

أعلنت السفارة السعودية في نيوزيلندا عن وجود مواطن سعودي آخر بين المصابين في الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين أثناء صلاة الجمعة اليوم في مدينة كرايس تشيرش إضافة إلى المواطن الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق، وفقاً لصحيفة "المواطن" السعودية.

وأعربت السفارة عن بالغ أسفها وحزنها للاعتداء الإرهابي الذي وقع هذا اليوم في مدينة كرايس تشيرش وقدمت خالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وإلحاقاً لبيانها السابق، "تود السفارة الإفادة بأنها تلقت معلومات عن وجود مواطن آخر في المستشفى، وتم تكليف موظفين من السفارة لزيارة المصابين السعوديين في مستشفى كرايس تشيرش ومساعدتهما نفسياً والاهتمام بحالتيهما، علماً بأن السفارة على تواصل دائم ومستمر مع السلطات النيوزيلندية لمعرفة آخر المستجدات بشأن حالتيهما.

وتجدد السفارة طلبها من المواطنين بعدم التردد في الاتصال بها على الأرقام المبينة في موقع السفارة إضافة إلى رقم الطوارئ: 0064275922211



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

فلسفة العلوم والانحياز الأيدلوجي

ياسر أنور

ثورة مرشحة للأوسكار

عبد الرازق أحمد الشاعر

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة
» زيدان يعلن قائمة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو
» روسيا.. هبوط اضطراري لطائرة بوينغ 737-800
» لاسارتي: الأهلي جاهز للصعود من برج العرب
» نتنياهو: "إسرائيل تحزن على القتل المروع لمصلين مسلمين أبرياء"
» شاهد.. ماذا قال بابا الفاتيكان عن حادث المسجدين بـ"نيوزيلندا"؟
» السفارة السعودية تعلن عن مصابين جدد في هجوم نيوزيلندا
» بابا الفاتيكان يعلن تضامنه مع المسلمين بعد اعتداء نيوزيلندا
» «عمومية الصحفيين» تقف دقيقة حدادًا على الشهداء
» "الخارجية" مصر تدين الهجوم "الإرهابي" على مساجد بـ"نيوزيلندا"
» الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا شبيبة الجزائري

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • مغرب

    06:08 م

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
ترفيه الموظفين
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية