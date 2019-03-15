» نتنياهو: "إسرائيل تحزن على القتل المروع لمصلين مسلمين أبرياء"

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نيوزيلاندا

مسجدين

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن حزنه بسبب الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا. 

 وقال "نتنياهو"، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إسرائيل تحزن على القتل المروع لمصلين مسلمين أبرياء في كرايست شيرتش وتدين هذا العمل الإرهابي السافر الذي ارتكب في نيوزيلندا.

إسرائيل تتقدم بالتعازي إلى أسر الضحايا وترسل أمنيات الشفاء العاجل للجرحى".

 ووقع اليوم هجوم على مسجدين في نيوزلندا، حيث قام مسلحون بإطلاق النار على المصلين بمنطقة كرايس تشيرتش ما أسفر عن مقتل 40 شخصا إلى جانب 20 جريحا، حيث سقط 30 قتيلا في أحد المساجد و10 قتلى في المسجد الآخر، ثم أعلنت الشرطة النيولندية ارتفاع حصيلة القتلى إلى 49، وقالت الشرطة إنها اعتقلت أربعة أشخاص مشتبه بهم، وهم ثلاثة رجال وامرأة.



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