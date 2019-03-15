جريمة عندهم.....أمور عادية عندنا

15 مارس 2019 - 03:51 م

في بلاد الغرب وأمريكا لا أحد عندهم فوق القانون بدءاً من أصغر مسئول إلي أكبر مسئول، رجال الأعمال ومشاهير الفن والرياضة لا تغفر لهم نجوميتهم أو شهرتهم أو نفوذهم مهما كان واسعاً عن المحاسبة علي أي خرق للقانون أو مخالفة حتي لو رأيناها نحن في بلادنا العربية أنها بسيطة، فقد ذكرت مواقع بعض الصحف والقنوات الإخبارية العالمية عن أن سجلات محاكم أمريكية قد كشفت عن تورط ممثلة هوليوود المعروفة "فليسيتي هوفمان" ومعها 40 شخصية أخري منهم أثرياء ورؤساء مجالس بتهمة الغش في إختبارات القبول بالجامعات، فضلاً عن مساعدة طلبة غير متفوقين رياضياً في الحصول علي منح خاصة بالمتفوقين فقط. بالنسبة لعقوبة هوفمان فقد حكمت المحكمة عليها بمنعها من السفر ودفع كفالة ربع مليون دولار.



في مجتمعاتنا جري العرف أومن المعتاد أن نقيس حجم أومدي نفوذ شخص وهيبته ورهبة جانبه بمدي خرقه للقوانين، لذلك من العادي أن نقرأ عنوانين في الصحف أو مواقع الأخبار والتي تكشف عن جرأة البعض وعدم خشيتهم من العقوبات الرادعة، مثلاً عنوان يقول "براءة مساعد وزير من عدم تنفيذ أحكام قضائية" وخبر "براءة نجل صفوت الشريف في قضايا الكسب غير المشروع" وخبر "تخفيف حكم الإعدام علي الفنانة شمس إلي السجن خمسة عشرة عاماً بتهمة قتل خادمتها بضربها حتي الموت هي وبعض الأشخاص" وأخبار أخري تفيد قيام بعض مشاهير الرياضة بالزج بأبنائهم في المنتخب أو بعض الأندية الكبيرة دون إستحقاق سوي الواسطة والمحسوبية والمجاملات المتبادلة، كذلك يسعي مشاهير الفن أيضاً لفرض أبنائهم في أعمال فنية تتطلب موهبة لكن النفوذ والمال عندنا يفعلون المستحيل.

