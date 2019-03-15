نجاة منتخب بنجلاديش من مجزرة نيوزيلندا بأعجوبة

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خالد الشرقاوي - وكالات

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منتخب بنجلاديش مجزرة

نجا منتخب بنجلاديش للكريكيت من إطلاق النار الذي استهدف اليوم الجمعة، أحد المسجدين اللذين تعرضا لهجوم إرهابي بمدينة كرايست تشيريش في نيوزيلندا، وأسفر عن استشهاد 49 وإصابة العشرات.

ويستعد المنتخب البنجالي لخوض ثلاث مباريات ضد المنتخب المحلي في نيوزيلندا، وقال المدير التنفيذي لاتحاد الكريكيت في بنجلاديش نظام الدين تشودهوري: "فريقنا كان يتجه نحو المسجد لأداء صلاة الجمعة، الهجوم وقع قبل أن يصل فريقنا للمكان".

وأكد مدير الفريق خالد مسعود أن جميع أعضاء المنتخب بخير.

وبحسب تقرير نشرته سبوتنيك الروسية فإنه "نجا من إطلاق نار في مسجد قرب متنزه هاجلي بارك حيث يوجد مسلحون طلقاء"، وغرد لاعب الفريق تميم إقبال قائلا: "لقد نجا الفريق من إطلاق نار".


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