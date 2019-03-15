«الأرصاد»: عواصف ترابية وأمطار على هذه المناطق غدا

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درجات الحرارة

الطقس

الأرصاد

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت، طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وأضافت الهيئة، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر شمالًا، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، بالإضافة إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة، فضلا عن وسط وجنوب سيناء.

وفيما يتعلق بحالة الرياح المتوقعة غدا، قالت الهيئة إنه سيكون هناك نشاط للرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وسيناء.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الرياح تنشط كذلك على البحرين المتوسط والأحمر، الأمر الذي يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم على بعض محافظات مصر:

القاهرة 13 19

شبين الكوم 13 19

طنطا 12 19

دمنهور 11 18

الإسكندرية 11 18

بورسعيد 13 19

دمياط 13 19

الزقازيق 10 20

الإسماعيلية 10 20

السويس 12 20

العريش 12 19

شرم الشيخ 15 25

الغردقة 14 25

مرسى علم 15 23

الفيوم 11 21

بني سويف 11 22

المنيا 10 22

أسيوط 09 22

سوهاج 08 23

قنا 10 24

الأقصر 11 24

أسوان 14 26

الوادي الجديد 10 23

شلاتين 17 26


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