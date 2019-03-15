بالفيديو.. أداء صلاة الغائب على شهداء هجوم نيوزيلندا في الأقصى

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صلاة الغائب على شهداء هجوم نيوزيلندا في الأقصى
صلاة الغائب على شهداء هجوم نيوزيلندا في الأقصى

خالد الشرقاوي - متابعات

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الأقصى

صلاة الغائب

هجوم نيوزيلندا

أدى آلاف المصلين الفلسطينيين صلاة الغائب في المسجد الأقصى، اليوم الجمعة، على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا، والذي أدى إلى سقوط 49 شهيدا وإصابة العشرات.

وأدان الشيخ محمد حسين، خطيب المسجد الأقصى ومفتي القدس والديار الفلسطينية الهجوم، ووصفه بالإرهابي.

وقال الشيخ حسين: "نترحم على أرواح جريمة الإرهاب في نيوزيلندا التي راح ضحيتها عشرات الشهداء وعشرات الجرحى".

كما استنكر استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى ومدينة القدس الشرقية.

وقال إن "المسجد الأقصى للمسلمين وحدهم ولا يخضع للمفاوضات أو المساومات".

وأضاف: "نستنكر ونرفض أي إجراء إسرائيلي ضد المسجد الأقصى".

ومن ناحية أخرى أعربت وزارة الأوقاف الفلسطينية، في بيان، عن إدانتها للجريمة الإرهابية، مطالبة السلطات النيوزلندية بمحاسبة المتطرف منفذ الهجوم والجهة التي تقف خلفه.

يذكر أن 49 شخصا استشهدوا وأصيب العشرات اليوم الجمعة في هجوم إرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، حسب ما أعلنت سلطات البلاد.

وقالت الشرطة النيوزيلندية إن حصيلة ضحايا الهجوم ارتفعت إلى 49 شخصا.

وكانت الشرطة النيوزيلندية قد ذكرت أن "منفذ الهجوم رجل كان يرتدي خوذة ونظارات وسترة عسكرية، فتح النار في المسجد من سلاح أوتوماتيكي".

وذكر مفوض الشرطة مايك بوش أن القتلى سقطوا "على حد علمنا في موقعين، الأول في مسجد بشارع دينز، والثاني في مسجد آخر بشارع لينوود".

وأشار بوش إلى أن "هناك أربعة أشخاص رهن الاعتقال، هم ثلاثة رجال وامرأة، وأن هناك العديد من القتلى جراء إطلاق النار".


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