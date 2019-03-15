» روسيا.. هبوط اضطراري لطائرة بوينغ 737-800

15 مارس 2019 - 04:57 م

أفادت لجنة التحقيق الروسية بأن طائرة بوينغ 737-800، هبطت اضطراريا في سيكتيفكار شمالي روسيا، بسبب عطل محتمل في أحد محركيها.

وبحسب التصريحات الصحفية التي أدلى بها مسؤولون، فإنّ الطائرة أقلعت من مطار مدينة ميرني وكانت متجهة إلى العاصمة موسكو، وعلى متنها 157 مسافرا وطاقم مؤلف من 6 أشخاص.

وأشار المسؤولون أنّ الطائرة اضطرت لإجراء هبوط اضطراري في مطار سيكتيفكار، إثر عطل في محركها.

وأكد المسؤولون عدم إصابة أي شخص بجروح، وأن التحقيق في ملابسات الحادث مستمر.

وحتى مساء الخميس، قررت نحو 50 دولة وعدد من الشركات العملاقة، تعليق استخدام طائرات بوينغ الأمريكية، "طراز 737 ماكس" منذ الحادثة.

ولقي157 شخصا مصرعهم، الأحد، في تحطم طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية، بعد مرور دقائق على إقلاعها من مطار العاصمة أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وتعتبر الكارثة، الثانية خلال الأشهر الخمسة الأخيرة بالنسبة للطائرات من ذات الطراز، بعد كارثة الطائرة التابعة لشركة "ليون إير" للخطوط الإندونيسية في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.