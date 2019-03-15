» لاسارتي: الأهلي جاهز للصعود من برج العرب

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مارتن لاسارتي

المدير الفني للأهلي

شبيبة الساورة الجزائري

أكد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، صعوبة مباراة شبيبة الساورة الجزائري، المقرر لها السادسة مساء غد السبت، على إستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف "لاسارتي" في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة شبيبة الساورة، أن الأهلي جاهز لتحقيق الفوز غداً؛ من أجل الصعود إلي ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي واستكمال مشوار البطولة.

وأوضح أن الفريق يخوض مباراة الغد وسط ظروف صعبة وأنه كان يتمنى أن تكون مباراة الغد بعد حسم التأهل من خلال الجولة الماضية، ولكن الظروف لم تساعده، مؤكدا أن الفريق مستعد بقوة لمباراة الغد؛ لحسم الأمر واستكمال المشوار.

وأوضح أنه يثق بشدة في لاعبي الأهلي وقدرتهم وخبرتهم على حسم لقاء شبيبة الساورة غدًا، مؤكدًا أن الجميع جاهز لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز من أجل التأهل.


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