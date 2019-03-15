تونس: 15 حالة حصيلة وفيات الرضع بمستشفى حكومي

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خالد الشرقاوي - وكالات

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تونس

وفيات الرضع

أعلنت لجنة تحقيق تونسية، اليوم الجمعة، أن حصيلة وفيات الرضع بمستشفى حكومي بالعاصمة، بلغت منذ السبت الماضي، 15 حالة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة تونس، لجنة جرى تشكيلها على مستوى وزارة الصحة، للتحقيق في وفيات الرضع.

وقال رئيس اللجنة محمد الدّوعاجي، أن "العدد النهائي لوفيات الرضع بلغ منذ السبت الماضي، 15 رضيعا، 13 منهم جراء تعفّن جرثومي، واثنان نتيجة أمراض أخرى عسيرة".

وخلال مؤتمر صحفي عقدته الاثنين، أعلنت وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ، ارتفاع وفيات الرضع إلى 12.

واعتبرت الوزيرة أن ما حدث يمثل "فاجعة"، مقرّة بأن قطاع الصحة في البلاد يواجه "أزمة حادة".

والسبت الماضي، قدم وزير الصحة التونسي عبد الرؤوف الشريف، استقالته من منصبه على خلفية الحادثة.

فيما تظاهر عشرات الناشطين الاجتماعيين، الأحد، أمام قصر الحكومة بالقصبة في تونس العاصمة، احتجاجا على وفاة الرضع، محملين الحكومة مسؤولية ذلك.

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