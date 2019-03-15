"عاشور" عن مواجهة الساورة: نلعب على قلب رجل واحد

15 مارس 2019 - 05:00 م

أكد حسام عاشور لاعب وسط الأهلي، صعوبة مباراة الفريق الأحمر وشبيبة الساورة التي ستقام غدًا السبت، على ملعب برج العرب، في ختام منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال عاشور قائد الأهلي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الأهلي قادر على حسم بطاقة التأهل إلى دور ربع نهائي البطولة.. والفريق على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الفوز في المباراة"، مؤكدًا احترام فريق شبيبة الساورة والذي لديه تطلع مشروع في بلوغ ربع نهائي البطولة.

وأضاف أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي شدد على اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز وحصد بطاقة التأهل.

واختتم قائد الفريق الأحمر حديثه مؤكدًا أن "لاعبي الأهلي لديهم من الخبرات الإفريقية بالإضافة إلى عاملي الأرض والجمهور ما يرجح كفة الفريق في حسم بطاقة التأهل على حساب فريق شبيبة الساورة".