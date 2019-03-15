أول تعليق من «ترامب» على هجوم نيوزيلندا الإرهابي

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خالد الشرقاوي - وكالات

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أدان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين بنيوزيلندا، وأسفر عن استشهاد 49 شخصا.

وكتب ترامب خلال تغريدة على "تويتر"، قال فيها: "أقدم أحر مشاعر التعاطف وأطيب الأمنيات لشعب نيوزيلندا بعد المجزرة المروعة في المسجدين، لقد قتل 49 شخصا بريئا بشكل عبثي للغاية، والولايات المتحدة الأمريكية تقف إلى جانب نيوزيلندا بما استطاعت".

وكانت الشرطة قد أعلنت ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا إلى 49 شهيدا، مشيرة إلى محاكمة مشتبه به في تنفيذ الهجوم غدا السبت.

وأعلن رئيس شرطة مدينة كرايست تشيرش، مايك بوش القبض على 4 أشخاص متهمين بالتورط في حادث إطلاق النار في المسجدين.

يذكر أن 49 شخصا استشهدوا وأصيب العشرات اليوم الجمعة في هجوم إرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، حسب ما أعلنت سلطات البلاد.

وقالت الشرطة النيوزيلندية إن حصيلة ضحايا الهجوم ارتفعت إلى 49 شخصا.

وكانت الشرطة النيوزيلندية قد ذكرت أن "منفذ الهجوم رجل كان يرتدي خوذة ونظارات وسترة عسكرية، فتح النار في المسجد من سلاح أوتوماتيكي".

وذكر مفوض الشرطة مايك بوش أن القتلى سقطوا "على حد علمنا في موقعين، الأول في مسجد بشارع دينز، والثاني في مسجد آخر بشارع لينوود".

وأشار بوش إلى أن "هناك أربعة أشخاص رهن الاعتقال، هم ثلاثة رجال وامرأة وأن هناك العديد من القتلى جراء إطلاق النار".


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