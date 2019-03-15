» زيدان يعلن قائمة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

15 مارس 2019 - 05:04 م

أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، قائمة مباراة سيلتا فيجو المحدد لها الخامسة والربع مساء غداً السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدوري الاسباني "الليجا".

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة خلف غريمه التقليدي برشلونة بفارق 12 نقطة، بينما يحتل سليتا فيجو المركز الـ18 برصيد 25 نقطة.

قائمة ريال مدريد ضمت كلاً من: "كيلور نافاس، كورتوا، لوكا زيدان في حراسة المرمى، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ريجيلون، توني كروس، لوكا مودريتش، فالفيردي، أسينسيو، إبراهيم دياز، إيسكو، داني سيبايوس، ماريانو دياز، جاريث بيل، كريم بنزيما".