» إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة

15 مارس 2019 - 05:06 م

أصيب فلسطيني بجراح، اليوم الجمعة، والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات متفرقة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن فلسطينيا أصيب بالرصاص المطاطي خلال المواجهات الدائرة في بلدة كفر قدوم غربي نابلس شمالي الضفة الغربية، وفق وكالة "الأناضول".

وأضافت المصادر ان عشرات الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، تم معالجتهم ميدانيا.

وفي بلدة بيت سيرا غربي رام الله (وسط)، أصيب العشرات بحالات اختناق، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة مطالبة بتسليم جثماني فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي مطلع مارس الجاري.

كما اندلعت مواجهات على مدخل مخيم الجلزون للاجئين الفلسطينيين شمالي رام الله.

وتنظم كل جمعة بعد الصلاة، مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل، في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية.