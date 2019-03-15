حريق يلتهم شقة بالمنصورة

15 مارس 2019 - 05:08 م

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق شب بشقه سكنية بالدور الثالث بعقار سكنى بمنطقة حى الجامعه بالمنصورة.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، اخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائيه يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة يفيد بنشوب حريق بالدور الثالث بعقار بشارع مسعد بن عميرة متفرع من شارع أحمد ماهر بمدينة المنصورة .

وانتقل رجال المباحث ورجال الحماية المدنية بقيادة المقدم أحمد عوض قائد إطفاء الدقهلية، إلى مكان البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقى العقار فيما أتى الحريق على محتويات الشقة فيما لم يسفر الحريق عن اى خسائر فى الأرواح أو إصابات .

وبالفحص تبين أن الحريق شب بسبب ماس كهربائى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة .