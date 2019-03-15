  • الجمعة 15 مارس 2019
  • بتوقيت مصر07:31 م
بحث متقدم
هجوم نيوزيلاندا

3 مصريين في قائمة المفقودين في هجوم نيوزيلندا

احتجاجات الجزائر

الجزائر.. احتجاجات غير مسبوقة والشرطة تغلق الطرق

الأزهر

"الطيب" عن حادث نيوزيلندا: كفوا عن أكذوبة "الإرهاب الإسلامي"

محمد البرادعي

ماذا طلب البرادعي من الدول العربية بعد حادثة نيوزيلندا؟

هجوم نيوزيلاندا

مذبحة نيوزيلندا.. إدانة عربية ودولية

الرئيس السيسي

أول تعليق للسيسى على حادث نيوزيلندا

مجزرة نيوزيلندا

التفاصيل الكاملة لمذبحة نيوزيلندا

صلاح

«صلاح» يوجه رسالة لأسر ضحايا هجوم نيوزيلندا

السيناتور فريزر أنينغ

سيناتور أسترالي عن مجزرة نيوزيلندا: "المسلمون السبب"

الدكتور أحمد الطيب

الطيب: الزوج ليس حرًا فى الطلاق

تصريح صادم من «كلوب» عن مباراة ليفربول وبورتو

الرياضة

كلوب
كلوب

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

«كلوب» يوضح حقيقة موافقته على تدريب ريال مدريد

#

«كلوب»: لن أحتفل بإثارة أمام إيفرتون

#

«كلوب»: ليفربول مستعد لمواجهة بايرن ميونح

#

قرار عاجل من كلوب بعد أنباء انتقال صلاح إلى "يوفينتوس"

دوري أبطال أوروبا

يورجن كلوب

ليفربول الانجليزي

علق المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، على نتيجة قرعة دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا، والتي أسفرت عن وقوع الريدز في مواجهة بورتو البرتغالي.

ووفقا للموقع الرسمي لنادي ليفربول، قال كلوب: «ماذا يمكنني أن أقول؟ إنه بورتو وقد لعبنا هناك بالفعل ونعرف كم كان يجب أن نكون جيدين في العام الماضي (لنفوز عليه)».

وأضاف: «النتيجة في النهاية كانت غريبة. كانت جيدة جدا بالنسبة لنا.. في مباراة العودة رأينا شخصية بورتو وجودة هذا الفريق».

وأشار كلوب إلى أن «بورتو لم يكن ضمن قائمة الأمنيات الخاصة بي بالنسبة للقرعة، لكن الآن هم خصمنا».

وقال: «أول شيء عليك القيام به هو التأكد من أن الجميع يحترم المنافس بالطريقة الصحيحة، وسنفعل ذلك بنسبة 100 في المئة. نعرف إمكانيات فريق بورتو ومن ثم علينا أن نستعد جيدا».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

فلسفة العلوم والانحياز الأيدلوجي

ياسر أنور

ثورة مرشحة للأوسكار

عبد الرازق أحمد الشاعر

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. هبوط 4 أندية إلى القسم الثالث
» "الطيب" عن حادث نيوزيلندا: كفوا عن أكذوبة "الإرهاب الإسلامي"
» الكاف: التاريخ يدعم الأهلي ضد شبيبة الساورة
» يونس مخيون: لا ننتظر أي تحرك دولي وأممي بعد أحداث نيوزيلندا
» انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل سوق ببنها
» أول تعليق من «جوارديولا» على قرعة دوري الأبطال
» سر الدخان الكثيف المتصاعد من محطة مصر
» مجددًا.. رونالدو يتفوق على ميسي
» موظف بشركة مياه يختلس 300 الف جنية
» أسطوانة غاز تنهي حياة عامل وابنته ببني سويف
» إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • عشاء

    07:38 م

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
ترفيه الموظفين
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية