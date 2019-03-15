تصريح صادم من «كلوب» عن مباراة ليفربول وبورتو

15 مارس 2019 - 05:12 م

علق المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، على نتيجة قرعة دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا، والتي أسفرت عن وقوع الريدز في مواجهة بورتو البرتغالي.

ووفقا للموقع الرسمي لنادي ليفربول، قال كلوب: «ماذا يمكنني أن أقول؟ إنه بورتو وقد لعبنا هناك بالفعل ونعرف كم كان يجب أن نكون جيدين في العام الماضي (لنفوز عليه)».

وأضاف: «النتيجة في النهاية كانت غريبة. كانت جيدة جدا بالنسبة لنا.. في مباراة العودة رأينا شخصية بورتو وجودة هذا الفريق».

وأشار كلوب إلى أن «بورتو لم يكن ضمن قائمة الأمنيات الخاصة بي بالنسبة للقرعة، لكن الآن هم خصمنا».

وقال: «أول شيء عليك القيام به هو التأكد من أن الجميع يحترم المنافس بالطريقة الصحيحة، وسنفعل ذلك بنسبة 100 في المئة. نعرف إمكانيات فريق بورتو ومن ثم علينا أن نستعد جيدا».