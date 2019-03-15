» أسطوانة غاز تنهي حياة عامل وابنته ببني سويف

15 مارس 2019 - 05:13 م

لقي عامل وابنته مصرعهما، وأصيبت زوجته و2 من أبنائهما، داخل منزلهم بقرية بني عدي التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف، اثر استنشاقهم غاز البوتاجاز، ونقلت الجثث والمصابين إلى مستشفى ناصر العام.

تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا بوفاة عامل وابنته، وإصابة الزوجة و2 من أبنائهم بغيبوبة إثر استنشاقهم غاز البوتاجاز.

وتبين من التحريات الأولية وصول كلا من "علاء عبد النبي حسن عوض"، 21 عاما، عامل "جثة هامدة"، وابنته "إسراء" عام ونصف، "جثة هامدة" إلى مشرحة مستشفى ناصر العام، وإصابة كلا من الزوجة وتدعى "هناء فكري كمال"، 22 عاما، ربة منزل، بغيبوبة، وأبنائهما "محمد" عام ونصف، و"معاذ".

وتبين من التحريات الأولية تسرب غاز البوتاجاز بمسكن الأسرة بقرية بني عدي التابعة لمركز ناصر، ما أسفر عن مصرع الزوج وابنته وإصابة الزوجة واثنين من أبنائهما بغيبوبة، ونقلوا إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج.

وبسؤال كلا من والدة الزوج وعمه قررا أنه أثناء تواجد الأسرة بمسكنهم، حدث تسرب غاز من السخان، مما أدى لاختناقهم ووفاة الأول والثانية وحدوث إصابة الباقيين.

وبتوقيع الكشف الطبي على المتوفيين بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية، وسبب الوفاة فشل حاد في وظائف التنفس نتيجة إسفكسيا الغاز، والناتج عن تسرب غاز البوتاجاز، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.