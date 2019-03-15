هذا موعد انتهاء أعمال الصيانة في ملاعب كأس أمم إفريقيا

15 مارس 2019 - 05:21 م

حدد محمد فضل مدير كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر الصيف المقبل، موعد انتهاء أعمال الصيانة في ملاعب البطولة.

وقال فضل عبر قناة أون سبورت: "ستنتهي أعمال الصيانة بحد أقصى يوم 15 مايو المقبل، سيتم تسليم الملاعب وسيتبقى الرتوش النهائية".

وأشار إلى أن ملف مصر الذي قدمته للاتحاد الإفريقي يشمل 10 ملاعب لاستضافة مباريات البطولة.

وأكد مدير بطولة كأس الأمم: "ملعب السلام الأقرب لاحتضان المباريات بعد استبعاد إستاد بورسعيد".

ولفت فضل إلى أن ملاعب مجموعات البطولة ومقر إقامة وتدريب المنتخبات المشاركة سيتحدد فور إجراء القرعة يوم 12 أبريل المقبل.